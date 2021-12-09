قانوني: الهلال لا يستطيع قيد سعود عبد الحميد هذا الموسم إلا بشرط!

أكد القانوني السعودي أحمد الأمير أن قيد سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد في قائمة الهلال خلال الموسم الجاري وبعد نهاية عقده مع ناديه لن يحدث سوى بشرط واحد.

الهلال فاجأ الجميع يوم أمس بالإعلان عن تعاقده مع الظهير الأيمن السعودي في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير القادم.

ما هو شرط انضمام سعود عبد الحميد للهلال هذا الموسم؟

الهلال وقع مع عبد الحميد عقدًا يمتد حتى يونيو 2025، لكن هناك لغط كبير حول موعد انتهاء عقد اللاعب مع الاتحاد، إذ يتحدث البعض أنه 8 يناير فيما يؤكد البعض الآخر أنه 31 يناير.

بطل آسيا سيكون قادرًا على قيد اللاعب صاحب الـ22 عامًا في قائمته للموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية دون مشاكل أو معوقات حال كان عقد اللاعب مع العميد ينتهي قبل موعد غلق سوق الانتقالات الشتوي في 31 يناير 2022.

انتهاء عقد سعود بعد غلق باب الانتقالات فتح باب الجدل حول إمكانية اعتباره لاعب عاطل، وبالتالي يُمكن للهلال قيده في قائمته خارج فترات التسجيل، لكن الأمير حسم هذا الأمر تمامًا.

الرجل المختص في القانون الرياضي أكد أن سعود لن يكون لاعبًا عاطلًا حال انتهى عقده مع الاتحاد في 31 يناير القادم، وبالتالي لا يجوز أبدًا للهلال قيده في قائمته خارج فترات التسجيل.

وأشار إلى أن انضمام الظهير الأيمن لناديه الجديد هذا الموسم لن يحدث سوى بشرط واحد هو موافقة الاتحاد على التخلي عنه خلال يناير القادم وقبل نهاية عقده.

#سعود_عبدالحميد



📌 اذا صحت الاخبار حول تاريخ انتهاء عقد اللاعب مع الاتحاد بتاريخ ٣١-١-٢٠٢١، فذلك يعني ان تعريف اللاعب العاطل لا ينطبق على اللاعب ولا يمكن تسجيله خارج فترات التسجيل وبالتالي لابد من اتفاق ناديه الجديد مع ناديه السابق لتسجيله اثناء الفترة الشتوية https://t.co/c8uPCUJC0j pic.twitter.com/TM3cE92dNP — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 9, 2021

كيف كانت مسيرة سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

الظهير الأيمن صاحب الـ22 عامًا كان أحد نجوم منتخبات الشباب السعودية، وهو خريج الفئات السنية في الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018.

لفت عبد الحميد الأنظار سريعًا بأدائه القوي دفاعيًا وهجوميًا، وقد لعب 12 مباراة في الدوري السعودي 2018-2019 صنع خلالها هدفًا واحدًا، وبعدها أصبح أساسيًا في الموسم التالي بخوض 24 مباراة سجل بها هدفًا وصنع 3.

الموسم الماضي شهد ذروة تألق اللاعب في هذا العُمر الصغير، إذ أجاد مع المنتخب الأولمبي السعودي، وخاض مع الاتحاد في الدوري السعودي 28 مبارراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 4.

هذا الموسم لعب سعود عبد الحميد 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كان قائد المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة كأس العرب مؤخرًا في الدوحة وغادر من دور المجموعات بتعادل وخسارتين.

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