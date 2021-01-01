قاطعًا طريق برشلونة .. فاينالدوم يريد التجديد مع ليفربول

فاينالدوم بين البقاء والرحيل

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن متوسط الميدان الدولي الهولندي جورجينيو فاينالدوم يريد البقاء مع ليفربول وتمديد عقده مع الريدز.

لا يزال مستقبل فاينالدوم عالقًا بين الرحيل والبقاء مع الريدز، حيث ينتهي عقد لاعب خط وسط ليفربول في نهاية هذا الموسم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق من أجل التجديد.

إن مستقبل الدولي الهولندي لا يمتلك شيئًا واضحًا للحديث عنه، ويمكن للاعب بالفعل التفاوض مع الأندية الأخرى بداية من اليوم كونه ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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ولكن وفقًا لمصادر صحفية إنجليزية، يريد اللاعب البقاء مع "الريدز" حيث.يريد يورجن كلوب الاستمرار في تواجده ضمن صفوف الفريق حيث يعتبره إحدى قطعه الأساسية.

لكن مجلس إدارة ليفربول ليس واضحًا بشأن تجديد عقد فاينالدوم مع بلوغه 30 عامًا، حيث أنهم لا يضمنون أن يظل بنفس المستوى والقدرة على اللعب لعدة مواسم أخرى.

الوضع في ليفربول لا يسمح بالمطالب المادية لفاينالدوم وفي نفس الوقت اللاعب من الممكن أن يتراجع عن ذلك في حال كانت رغبته هي البقاء ضمن صفوف النادي.

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ويتصدر ليفربول الترتيب حالياً بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يلعب مع أستون فيلا مساء اليوم والذي يمتلك فرصة للارتقاء والتساوي مع الريدز في الصدارة.