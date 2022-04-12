قابلين للزيادة .. كأس العالم يمنح 3 أندية سعودية الملايين

تعرف على الأموال التي سيحصل عليها أندية الدوري السعودي

على الرغم من خروج منتخب السعودية من بطولة كأس العالم قطر 2022، إلا أن المونديال سيقوم بمنح 3 أندية في دوري روشن للمحترفين الكثير من الأموال.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبلغ 10 آلاف دولار لكل نادٍ، عن كل يوم يوجد فيه لاعبه في كأس العالم، كجزء من التزامه بتقدير مساهمات أندية كرة القدم لإنجاح المونديال.

وأصبحت أندية الاتحاد والوحدة والشباب على موعد للحصول على مبلغ 800 ألف دولار، أي ما يعادل "أكثر من 3 ملايين ريال سعودي"، بسبب مشاركة لاعبيهم في دور الـ16 حتى الآن.

ويشارك من الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومن الوحدة منير المحمدي، ومن الشباب الثنائي؛ الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، والبولندي جريجور كريتشوفياك.

وبذلك يحصل الاتحاد على 200 ألف دولار، والوحدة مثلهم، بينما الشباب سيحصل على 400 ألف دولار، وجميع المبالغ قابلة للزيادة حال تأهل منتخبات المغرب وكوريا الجنوبية وبولندا إلى دور الربع نهائي بالمونديال.