"قابلني بالخارج وسوف أسحقك!".. تفاصيل العراك الهزلي بين مانشيني وسمير نصري!

هل حدث هذا في مانشستر سيتي يومًا ما؟

تطرق جوليون ليسكوت لاعب مانشستر سيتي الأسبق إلى بعض المشادات التي حدثت بين سمير ونصري والمدرب الحالي للسعودية والأسبق لمانشستر سيتي، روبرتو مانشيني.

وذكر ليسكوت في تصريحاته لبودكاست "بيتر كراوتش" بعضًا من المواقف التي لا تخلو من الطرافة على حدتها بين الطرفين.

وقال: "مانشيني كان يعتاد على الوقوف وجمع الكل في منتصف الملعب، ثم إخبار اللاعبين بما يريده، كان يخبر سمير بما يريده أن يفعله، ولكن ديفيد بلات كان موجودًا وأخبره ببعض الأشياء المختلفة، وكان يستمع إلى الأشياء المتناقضة من الطرفين".

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وأضاف: "بعد ذلك، فقد مانشيني صوابه في الملعب حين قام سمير بعكس نصائحه، وقال له إنه يفعل الشيء ذاته".

يستطرد ليسكوت: "سمعت سمير يصرخ في وجه مانشيني ويقول له: (قابلني بالخارج وسوف أسحقك.. أنا لست ماريو بالوتيلي، لا تتحدث معي كذلك مجددًا".

وأردف: "مانشيني أخبره أن يأتي إلى مكتبه، رفض سمير وطلب منه أن يقابله بالخارج في الوقت الراهن كي يتعاركا!، حينئذ اندفع بلات نحو سمير وطالبه بالهدوء، ليقول له نصري: (ديفيد.. أنت هنا لتنافقه فقط!)".