قائمة ريال مدريد | غياب كورتوا وجونيور ومارسيلو عن مواجهة غرناطة

زيدان يعلن قائمته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة غرناطة غداً ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

شهدت القائمة غياب تيبو كورتوا، عقب خروجه بين شوطي لقاء الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي والذي انتهى بالتعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا.

على الناحية الأخرى بات وسط ريال مدريد مكتملاً، بوجود توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وخاميس رودريجيز والعائد مؤخراً إيسكو.

كما شهدت القائمة استمرار النقص الحاد في مركز الظهير الأيسر، بغياب مارسيلو وفيرلاند ميندي، حيث اقتصرت الخيارات الدفاعية على داني كارفاخال وسيرجيو راموس ورافاييل فاران وناتشو فيرنانديز وإيدير ميليتاو.

أخيراً يغيب فينيشيوس جونيور عن الهجوم، في القائمة التي تضم 19 لاعباً، سيخرج أحدهم في النهاية من حراسة المرمى قبل المباراة.