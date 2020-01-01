قائمة ريال مدريد | عودة هازارد وتواجد فينيسيوس وغياب مارسيلو وراموس

ريال مدريد يعلن قائمة فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيش

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيش في الجولة 35 من الدوري الإسباني على ملعب "الفريدو دي ستيفانو".

ريال مدريد يرغب في الفوز على ألافيش لإبقاء الفارق بينه وبين برشلونة 4 نقاط بعد انتصار الأخير على إسبانيول مساء أمس، الأربعاء.

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وشهدت القائمة عودة إيدين هازارد من الإصابة وتواجد فينيسيوس جونيور رغم أزمة الأخير فيما يتعلق بفحص فيروس كورونا.

وتأكد خلو البرازيلي من فيروس كورونا، إذ ظهرت نتائج الفحوصات متضاربة في البداية، إلا أنّ الفحص الأخير تأكد سلامة اللاعب وخلوه من المرض.

ولن يتواجد سيرخيو راموس وداني كارفاخال في القائمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بينما يغيب ناتشو هيرنانديز ومارسيلو للإصابة ولوكا يوفيتش لتواجده في العزل الصحي وخاميس رودريجيز لأسباب فنية.

وبجانب هازارد، عاد رافائيل فاران بعد تعافيه من الإصابة وانضم خافي هيرنانديز وميجيل جوتيريز للقائمة من الرديف في مركز قلب الدفاع.

وقد يتواجد لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن بعد غياب كارفاخال على أن يلعب فاران وإيدير ميليتاو في قلب الدفاع.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يفقد أي نقطة منذ الهزيمة أمام ريال بيتيس قبل توقف المسابقات مباشرة.