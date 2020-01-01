قائمة ريال مدريد .. استبعاد مفاجئ لهازارد أمام خيتافي

ما سر غياب هازارد عن قائمة ريال مدريد؟

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق الملكي لمواجهة خيتافي في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني.

القائمة شهدت غياب إيدين هازارد رغم تواجده في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن هازارد لا يعاني من أي إصابة ولكنّ زيدان رأى أنّ اللاعب يتعرض للعديد من التدخلات العنيفة موضع الإصابة في الفترة الماضية وبالتالي فضّل استبعاده.

ريال مدريد يحتاج إلى الفوز على خيتافي لتعميق الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط ويصبح قريبًا من الفوز بالدوري الإسباني.

ومع غياب هازارد، عاد لوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز إلى القائمة للمرة الأولى منذ استكمال المسابقة، كما عاد لوكا مودريتش بعد غيابه عن مواجهة إسبانيول الأخيرة.

برشلونة تعادل للمرة الثالثة منذ عودة المسابقة وذلك أمام أتلتيكو مدريد ليستمر في فقد النقاط.

ويعيش البيت المدريدي فترة هانئة بعد تحقيق الانتصارات المتتالية منذ استكمال المسابقة ويحتاج للاستمرار على هذا النسق المرتفع لرفع اللقب رقم 34 والثاني لزين الدين زيدان.