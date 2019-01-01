28 لاعبًا - الزمالك يستقر على قائمته الإفريقية

تعرف على قائمة الزمالك الإفريقية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتهى نادي الزمالك من قيد لاعبي فريقه بقائمته الإفريقية، والتي ستشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الجديدة.

الزمالك سيلعب أولى مبارياته في دوري أبطال إفريقيا أمام ديكيداها الصومالي، بالدور التمهيدي ضمن منافسات البطولة القارية.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك قام بقيد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق والذي انتقل لفريق ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي مؤخرًا.

هناك أزمة دائرة الآن بين كهربا وإدارة الزمالك، ليتمكن الفريق البرتغالي من الحصول على بطاقة دولية مؤقتة، ليتمكن اللاعب من خوض مباريات.

ولم يستطع الزمالك قيد المغربي محمد أوناجم، الذي انضم مؤخرًا لصفوف الفريق الأبيض، بسبب قيده في قائمة فريق الوداد المغربي.

وتضم قائمة الزمالك 28 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

الدفاع: حازم إمام، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمد عنتر، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو، كريم بامبو، محمود شيكابالا، محمود

كهربا، مصطفى فتحي.

الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد، خالد بوطيب، أشرف بن شرقي.