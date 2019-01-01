غياب حامد وعودة شيكابالا - قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميلتون سريدوفيتش "ميتشو"، عن قائمة فريقه لمواجهة إنبي، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

محمود عبد الرازق شيكابالا عاد إلى قائمة الزمالك بعد غياب بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد طارق حامد للإجهاد، ويوسف إبراهيم أوباما للإصابة.

وضمت قائمة الزمالك الآتي:

حراسة المرمي: محمد ابو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي.

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خط الوسط: محمد حسن - احمد سيد "زيزو" - امام عاشور - محمد أوناجم -محمد عنتر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر.

خط الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل.

قائمة الزمالك تخلو أيضًا من التونسي فرجاني ساسي، بسبب الإيقاف، حيث حصل على كارت أحمر خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام المقاولون العرب.