قائمة إنجلترا | ساوثجيت يستبعد والكر ويضم تامي أبراهام

تعرف على قائمة منتخب انجلترا لتصفيات أمم أوروبا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة الأسود الثلاثة لمواجهة التشيك وبلغاريا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا في 2020.

القائمة شهدت خروج كايل والكر، لاعب مانشستر سيتي، بينما استدعى ساوثجيت ثنائي تشيلسي تامي أبراهام وفيكايو توموري.

وتعد هذه المرة الأولى لتوموري مع الفريق الأول ولكنه لعب من قبل مع منتخبات تحت 19 و20 و21 عامًا، أما أبراهام فقد تواجد من قبل في نوفمبر 2017 ولعب مباراتين ويمبلي ضد ألمانيا والبرازيل.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: توم هيتون، جوردان بيكفورد، نيك بوبي.

الدفاع: ترنت أرنولد، بين تشيلويل، جو جوميز، هاري ماجواير، مايكل كين، تيرون مينجز، داني روز، فيكايو توموري، كييران تربيير.

الوسط: روس باركلي، فابيان ديلف، جوردان هيندرسون، جاميس ماديسون، ماسون مونت، ديكلان رايس، هاري وينكس.

الهجوم: تامي أبراهام، هاري كين، ماركوس راشفورد، جوردان سانشو، رحيم سترلينج، كولوم ويلسون.

انجلترا تتصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة في 4 مباريات لعبها خلال التصفيات.