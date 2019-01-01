لوف يستبعد دراكسلر ويستدعي نجم الشباب لقائمة ألمانيا

ألمانيا تواجه هولندا وأيرلندا الشمالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، عن قائمة الفريق التي ستلعب أمام هولندا وأيرلندا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا 2020 الشهر المقبل.

وتتصدر أيرلندا الشمالية حالياً ترتيب المجموعة الثالثة للتصفيات برصيد 12 نقطة من أربعة لقاءات، وخلفها ألمانيا بتسعة من ثلاثة.

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وشهدت قائمة لوف استبعاد يوليان دراكسلر، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، كما وجه الدعوة للمرة الأولى للوكا فالدشميدت، مهاجم فرايبورج.

وتألق فالدشميدت هذا الصيف مع منتخب تحت 21 عاماً بأمم أوروبا التي بلغ الفريق النهائي الخاص بها، وتُوج اللاعب هدافاً لها.

وشهدت القائمة تواجد العناصر الأساسية مثل القائد مانويل نوير، ونجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس، بالإضافة إلى استمرار يوناس هيكتور من كولن.

وتلعب ألمانيا أولاً أمام هولندا في السادس من سبتمبر المقبل، ثم تواجه أيرلندا الشمالية في التاسع من نفس الشهر.