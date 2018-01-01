قائد منتخب السويد يفقد الثقة في تحرك مورينيو لأجله

جرانكفيست يؤكد فقدانه الثقة في تحرك مورينيو من اجل ضمه في مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد قائد المنتخب السويدي يان جرانكفيست أنه فقد الثقة في المدرب جوزيه مورنينو بأن يتحرك لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ما كان الأمر شبه المؤكد في الماضي. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأفادت التقارير الصحفية الإنجليزية أن المدافع السويدي كان ضمن خيارات مورينيو من أجل تعزيز الدفاع، إلا أن الأزمة الأخيرة بين السبيشيال وان والإدارة عطلت بدورها إتمام أية صفقات.

وبخصوص ذلك، صرح المدافع البالغ من العمر 13 عامًا لفوتبول دايركت أنه على يقين بأنه لن يكون لاعبًا لمانشستر يونايتد، وأن احتمالية تحرك جوزيه مورينيو من أجله أصبحت مستحيلة بنسبة تصل إلى 99.99 %

وأضاف جرانكفيست أنه كان متحمسًا للانضمام إلى الشياطين الحمر بعدما أبدى مورينيو اهتمامه بضمه في الماضي، إلا أنه فقد هذا مع مرور الوقت بدون أي تغيرات.

وتابع: "سيكون الأمر مثيرًا جدًا، ولكن على الرغم من ذلك أتوقع أنه لن يحدث، ربما سيكون من المقدر لي إنهاء مسيرتي مع هلنسبورج، سيكون هو الخيار الأقرب على الأرجح.

يذكر أن جرانكفيست كان قد تألق رفقة منتخب السويد في كأس العالم الأخيرة في روسيا، مما جعل مورينيو يضعه على قائمته من أجل تدعيم الدفاع.