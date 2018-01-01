النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

قائد منتخب السويد يفقد الثقة في تحرك مورينيو لأجله

التعليقات()
جرانكفيست يؤكد فقدانه الثقة في تحرك مورينيو من اجل ضمه في مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكد قائد المنتخب السويدي يان جرانكفيست أنه فقد الثقة في المدرب جوزيه مورنينو بأن يتحرك لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ما كان الأمر شبه المؤكد في الماضي.

اختيارات المحررين

وأفادت التقارير الصحفية الإنجليزية أن المدافع السويدي كان ضمن خيارات مورينيو من أجل تعزيز الدفاع، إلا أن الأزمة الأخيرة بين السبيشيال وان والإدارة عطلت بدورها إتمام أية صفقات.

وبخصوص ذلك، صرح المدافع البالغ من العمر 13 عامًا لفوتبول دايركت أنه على يقين بأنه لن يكون لاعبًا لمانشستر يونايتد، وأن احتمالية تحرك جوزيه مورينيو من أجله أصبحت مستحيلة بنسبة تصل إلى 99.99 %

وأضاف جرانكفيست أنه كان متحمسًا للانضمام إلى الشياطين الحمر بعدما أبدى مورينيو اهتمامه بضمه في الماضي، إلا أنه فقد هذا مع مرور الوقت بدون أي تغيرات.

وتابع: "سيكون الأمر مثيرًا جدًا، ولكن على الرغم من ذلك أتوقع أنه لن يحدث، ربما سيكون من المقدر لي إنهاء مسيرتي مع هلنسبورج، سيكون هو الخيار الأقرب على الأرجح.

يذكر أن جرانكفيست كان قد تألق رفقة منتخب السويد في كأس العالم الأخيرة في روسيا، مما جعل مورينيو يضعه على قائمته من أجل تدعيم الدفاع.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق