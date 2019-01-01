قائد مانشستر يونايتد سابقًا: على الإدارة تجديد عقد هيريرا من أجل التفرغ لراشفورد وبوجبا

روبسون يرى ضوروة المسارعة في تجديد عقد أندير هيريرا من أجل مستقبل بوجبا و راشفورد ومانشستر يونايتد بالتبعية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال قائد مانشستر يونايتد السابق براين روبسون إن تجديد عقد النجم الدولي الإسباني أندير هيريرا سيكون حاسمًا بالنسبة للخطط المستقبلية في مانشستر يونايتد.

وكان هيريرا قد رفض عدة عروض من أندية خارج إنجلترا، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد لفترة طويلة.

وبخصوص ذلك، قال روبسون إن تجديد عقد اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم قريبًا يعد من أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة لمانشستر يونايتد.

وأضاف روبسون: "بوجبا وراشفورد يحتاجان لبعض الوقت من أجل تحسين عقودهما، لذا فمن الأفضل المسارعة في تجديد عقد هيريرا ومن ثم التفرغ لهما"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "المرحلة المقبلة لمانشستر يونايتد ستكون بكل تأكيد أفضل من الفترة التي مرت، لذا فإن الفريق يحتاج لجهود جميع لاعبيه المؤثرين"

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يتعرض لأي خسارة تحت إمرة المدرب النرويجي الجديد أولي جونار سولشار، وذلك بعد 8 انتصارات وتعادل وحيد.