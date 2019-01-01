قائد مانشستر سيتي السابق يكشف تفاصيل غرامات بالوتيلي ووشاية كومباني

ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق يتحدث عن مدى عدم إلتزام ماريو بالوتيلي وصرامة القائد فينسينت كومباني.

كشف ميكا ريتشاردز قائد فريق مانشستر سيتي السابق عن تفاصيل جديدة حول مدى عدم إلتزام الإيطالي ماريو بالوتيلي في صفوف السيتيزنز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريتشاردز وأكد خلالها أن بالوتيلي لم يحضر لتدريبات الفريق في الموعد المحدد سوى لمرات قليلة للغاية طوال فترة تواجده في مانشستر سيتي.

وقال ريتشاردز"بالوتيلي كان دومًا يتأخر عن تدريبات الفريق فيضطر أن يدفع غرامة، وكنا نأخذ مجموع تلك الغرامات ونمنحها لجمعيات خيرية وبحلول أعياد الميلاد كنا قد جمعنا حوالي ١٠٠ أو ١٥٠ ألف جنيه استرليني كلها كانت منه هو".

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وأضاف: "كان حتى لا يحضر اجتماعات الفريق، من الممكن أن يكون في نفس المبنى معنا ونحن نجتمع في الطابق العلوي بينما هو يقرر البقاء بالأسفل ليستريح".

وأكمل: "كومباني كان القائد وكان يمنح الفريق صعوبات عديدة بسبب حبه الكبير للنظام والإلتزام وأنا كنت نائبه لكنني لم أكن مثله بأي شكل من الأشكال، فأنا لا أستطيع أن أذهب للمدير الفني وأخبره أن فلان قد تأخر عن التدريبات أو هذا اللاعب لم يترك ملابس التدريب الخاصة به في سلة الغسيل".

وأنهى تصريحاته: "كومباني كان متشددًا في تلك الجزئية حتى أنه كان يسجل الغرامات بشكل دوري حتى يساعد المدرب في قرارته بعد ذلك، أما أنا فذهبت لبالوتيلي وأخبرته أنني لن أشي به للمدير الفني وأردت أن أكون صديقًا له لكنه كان يتأخر على أي حال بصفة مستمرة".

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد لعب لصفوف مانشستر سيتي لثلاث مواسم حقق خلالهم لقب الدوري الإنجليزي في ٢٠١٢ عندما ظفر أجويرو البطولة في اللحظة الأخيرة من البريميرليج.