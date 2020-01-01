قائد ليفربول: أرقام صلاح كالألعاب الإلكترونية، ونحن سعداء الحظ بوجوده

جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول وقائده يشيد بمحمد صلاح وما يقدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

أشاد قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون بالمصري محمد صلاح هداف الفريق وبكل ما يقدمه من أجل الريدز خلال السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هندرسون وأكد خلالها أن صلاح لا يلقى التقدير الكافي الذي يوازي اسهاماته مع الفريق.

وقال هندرسون: "أرقام صلاح مذهلة، لقد وصل للهدف رقم 100 في 159 مباراة فقط، مثل هذه الأرقام لا تتحقق سوى في الألقاب الإلكترونية".

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وأضاف: "قرأت أن صلاح هو ثالث أسرع من وصل لذلك العدد من الأهداف في تاريخ ليفربول، بعد روجر هانت وجاك باركنسون ونحن هنا نتحدث عن أرقام قديمة للغاية، وهذا يدلل على مدى اسهاماته مع الفريق".

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وأردف: "لا يجب أن أشعر بالمفاجأة، لكن هذا يدلل على حظنا السعيد بتواجده مع الفريق، وأن يقدم الدعم لنا في ذلك الوقت الذي نتواجد فيه هنا".

وأكمل: "أعتقد أن مستوى الإنجازات التي يحققها يستحق المزيد من التقدير، ربما السبب في قلة التقدير الذي يحصل عليه هو عدد الأهداف التي سجلها في أول موسم عندما تجاوز الـ 40 هدفًا".

واستدرك: "أستطيع أن أقول كشخص لعب بجواره واستفاد من ذلك أن صلاح في الوقت الحالي أفضل من الموسم الأول، ويشارك مع الفريق بشكل أكبر، وأصبح يضحي كثيرًا من أجل الفريق".

وأنهى تصريحاته: "صلاح لا يحصل على التقدير سوى عندما يسجل الأهداف، وذلك يقلل من الكثير من العمل الذي يقوم به، أتمنى أن يكون وصوله للهدف رقم 100 هو مجرد بداية للمزيد من الأرقام القياسية، فنحن نقدره كثيرًا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف.