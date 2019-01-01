قائد تشيلسي يكشف ما طلبه لامبارد في اجتماعه الأول مع اللاعبين

القائد على أتم الاستعداد لموسمه الثامن في "ستامفورد بريدج"

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشف قائد تشيلسي سيزار أثبيليكويتا، عما دار بين المدرب الجديد فرانك لامبارد واللاعبين، في أول اجتماع بعد توليه المهمة خلفًا لماوريسيو ساري، ومع عودة عناصر الفريق لبدء فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وبدأ بطل اليوربا ليج تحضيراته لحملة 2019-2020، بمعسكر حالي في دبلن، تمهيدًا للقاء الودي الأول للبلوز تحت قيادة سوبر فرانك، المقرر له مساء الأربعاء ضد بوهيميان، وسيتبعه لقاء آخر ضد سانت باتريك أثليتك يوم السبت القادم.

وقبل أن يخوض بداية استعداده لموسمه الثامن في "ستامفورد بريدج"، قال القائد الإسباني لموقع النادي الرسمي "أتطلع لموسم جديد، لقد حصلنا على فترة استراحة جيدة جدًا، وهذا كان ضروريًا بالنسبة لنا بعد موسمنا الماضي الطويل، الذي بدأ مع انطلاقة دوري أوروبا حتى نهاية مايو".

وأثنى على النهاية الرائعة للموسم الماضي، بافتراس الجار اللندني آرسنال برباعية في نهائي اليوربا ليج، قائلاً "كان من الرائع حقًا أن نفوز بكأس الدوري الأوروبي في نهاية الموسم، والآن نحن جميعًا مستعدون ومتشوقون للعودة مرة أخرى".

تشكيل المنتخب البرازيلي لمواجهة بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019 🇧🇷 pic.twitter.com/yjoaptTmuJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

وختم بالحديث بالكشف عن جزء من كواليس لقاء لامبارد مع اللاعبين، بقوله "نريد أن نلعب بكثافة عالية ونكون الطرف المستحوذ على المباريات، وهذا ما تطرق إليه المدرب في حديثه معنا لشرح ما يريده منا، وما يريد منا هو الاستمتاع بوقتنا في المعسكر حتى الآن".