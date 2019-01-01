قائد بيرو يشجع تشيلي أمام أوروجواي

لماذا يتمنى جيريرو مواجهة تشيلي في ربع النهائي

أكد باولو جيريرو، قائد وهداف بيرو التاريخي، رغبته في تأهل تشيلي متصدرة عن المجموعة الثالثة واللعب أمام اللاروخا في ربع النهائي.

بيرو تأهلت كأفضل ثالث في المجموعة الأولى بعد الوصول إلى 4 نقاط.

وقال جيريرو في تصريحات صحفية: "من الجيد دائمًا مواجهة تشيلي ولكن يجب علينا الاستعداد دائمًا لأننا سنلعب أمام بلد تعرف طريقة لعبنا".

وتابع: أتطلع للعب مباراة أخرى ضد المدرب رينالدو رويدا والذي عملت معه من قبل في فلامنجو البرازيلي".

واختتم :"أود استغلال الموقف لتوجيه التحية لمدرب تشيلي الذي يقدم أداءًا مميزًا. أتمنى اللعب ضد تشيلي في ربع النهائي لأن المواجهة بين البلدين كلاسيكية".

في مثل هذا اليوم عام 2014📆

💫سواريز "يعض" جورجيو كيلينى في مباراة أوروجواي وإيطاليا بكأس العالم.



العضاض لويس سواريز 👀 pic.twitter.com/npUfKxWJSG — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

جدير بالذكر أنّ تشيلي تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بينما يأتي أوروجواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وكلاهما ضمن التأهل لربع النهائي.

ويواجه اللاروخا نظيره السيليستي في الجولة الأخيرة لتحديد بطل المجموعة.