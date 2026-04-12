لا يشارك نادي شتوتغارت (VfB Stuttgart) هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يشارك أيضًا في الدوري الأوروبي (Europa League). ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا ستتعرفون على القنوات التي تنقل مباريات شتوتغارت مباشرة.

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26 دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، وتمتد حتى نهاية موسم 2028/29. ولم تعد Sky هي القناة الناقلة لكونفرنس البوندسليغا. أصبحت كونفرنس مباريات السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات يوم الأحد في البوندسليغا.

تظل Sky مع ذلك الجهة الأهم، إذ تعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات عصر السبت كلٌ على حدة، وكذلك مباراة القمة مساء السبت. كما يمكنكم متابعة مباريات نادي شتوتغارت (VfB) عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky Go.

وعلى التلفزيون المجاني، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة في الجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي الملحق (الهبوط/الصعود) مباشرة.

IMAGO / Eibner

هل تريدون متابعة VfB شتوتغارت في الدوري الأوروبي؟ إذًا RTL هي الوجهة المناسبة. فالدوري الأوروبي يُعرض هناك على التلفزيون المجاني. وفي كل جولة تُنقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو عبر Nitro.

وعبر البث المباشر على RTL+ يمكن مشاهدة مباريات قمة مختارة في كل جولة — إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد (Konferenz).

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل جولة مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

Getty Images

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مهمة؟ إذن ألقوا نظرة على موقعنا. هناك نقدّم تغطية لحظية مباشرة لمواجهات مختارة من أجلكم.

شتوتغارت (VfB Stuttgart)، جميع معلومات النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ نبذة عن النادي