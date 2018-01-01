في يوم تحطيم الأرقام.. فيرمينو يصبح البرازيلي الأكثر تهديفًا في تاريخ البريميرليج
قاد روبيرتو فيرمينو فريقه ليفربول لتحقيق انتصار كاسح على حساب آرسنال، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك الحارس الألماني بيرنارد لينو.
وكان ليفربول قد حقق انتصارًا عريضًا حين اكتسح ضيفه آرسنال على ملعبه أنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبأهدافه الثلاثة في شباك آرسنال يكون فيرمينو قد وصل لهدفه رقم 43 مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح رسميًا أكثر لاعبي برازيلي يسجل في البريميرليج عبر تاريخه.
ويأتي في المركز الثاني على سلم ترتيب اللاعبين البرازيليين الأكثر تسجيلًا للأهداف في البريميرليج نجم برشلونة الحالي وليفربول السابق فيليبي كوتينيو، والذي كان قد سجل رفقة ليفربول أيضًا 41 هدفًا.
وفي المركز الثالث يأتي جونينيو بـ 29 هدفًا، يليه جناح تشيلسي ويليان بـ 27 هدفًا، وفي المركز الخامس يأتي مهاجم مانشستر سيتي الشاب جابرييل جيسوس بـ 23 هدفًا.
يذكر أن ليفربول قد وصل بفوزه إلى النقطة 54 محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 9 نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي وتوتنهام، مع تبقي مباراة الأسبوع الـ 20 لمانشستر سيتي والتي سيلعبها غدًا الأحد أمام ساوثهامبتون.