أثار مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتب ما يدل على اقتراب عودته للعب رفقة كريستيانو رونالدو في فريق واحد.

وكانت شائعات قد نمت في الأيام الأخيرة عن عزم رونالدو العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد بعد فشله في جلب لقب دوري أبطال أوروبا إلى يوفنتوس بالسنوات الثلاث الماضية.

ورغم خروج رونالدو بتصريحات نفى فيها الأمر بصورة غير مباشرة، إلا أن الصحف واصلت التكهن بأن عودة الدون إلى العاصمة الإسبانية الموسم المقبل قد اقتربت كثيرًا.

اليوم خرج مارسيلو بتعليق تسبب في ردود أفعال هائلة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كتب "قريبًا" في تعليق على فيديو لاحتفالاته مع رونالدو أثناء تواجدهما سويًا في ريال مدريد.

🚨| Marcelo just commented this on an Insta post of him & Ronaldo. #rmalive pic.twitter.com/Wk1nD2NHuL