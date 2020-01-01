في وقت احتفال الأهلي .. الزمالك يرفع لافتة "نادي القرن الحقيقي" أعلى أسواره

الزمالك يرفع لافتة "نادي القرن الحقيفي"

رفع نادي الزمالك ، اليوم الجمعة، لافتة أعلى سور القلعة البيضاء في مقره بميت عقبة تحمل لقب "نادي القرن الحقيقي" بعد الجدل في الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد أعلن منذ أيام تقديم ملف للمحكمة الرياضية من أجل الحصول على حقه في قضية نادي القرن الإفريقي الذي حصل عليه الأهلي .

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | قلق في الزمالك بسبب بنشرقي

وقال الزمالك في بيانه السابق إن الفريق كان يمتلك ألقابًا أكثر من الأهلي وهو من يستحق اللقب وليس القلعة الحمراء الذي احتفل باللقب وقتها.

وعُلقت اللافتة أعلى سور النادي، وتحمل عبارة: "نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

ومن المفترض أن يتقدم الزمالك بملف كامل خلال أيام، حسب ما صرح به مرتضى منصور رئيس النادي للحصول على اللقب.

ويحتفل الأهلي في الوقت الحالي بالحصول على لقب القرن الإفريقي، وسط اعتراض إداري وجماهيري من ناحية النادي الأبيض.