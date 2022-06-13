في مرحلة حرجة .. المرض يبعد ماجد النفيعي عن الأهلي

الراقي بين الهبوط والبقاء في دوري المحترفين

في الوقت الذي يحتاج به الأهلي السعودي لدعم كافة رجالاته في المرحلة الحاسمة المقبلة، أصبح ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، مضطرًا للابتعاد عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي بين الهبوط والبقاء:

الراقي يستعد لمواجهة الرائد في 23 من يونيو الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الفرق التي تحتل مراكز الهبوط.

الرائد كذلك سيدخل المباراة بدوافع كبيرًا، إذ يبحث هو الآخر عن الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الـ14 بـ30 نقطة فقط.

ما هو مرض النفيعي؟

فيروس كورونا أصاب رئيس النادي الجداوي، وهو ما جعله يدخل فترة عزل، ليدير مهام منصبه من خلف الأبواب.

وكتب النفيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله في الصحة وعند الابتلاء بالمرض والحمد لله في كل وقت .. أصابتنا كورونا ولعل فيها تكفير للذنوب وزيادة في الأجر بالرضى بقدر الله والصبر على أعراضها وبلائها .. وشكرًا لكل من سأل وأرسل .. لا أراكم الله مكروه".

الحمدلله في الصحه وعند الإبتلاء بالمرض والحمدلله في كل وقت ..

أصابتنا كورونا ولعل فيها تكفير للذنوب وزيادة في الأجر بالرضى بقدر الله والصبر على أعراضها وبلائها ..

وشكرا لكل من سأل وارسل .. لا أراكم الله مكروه 🙏🙏 — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) June 13, 2022

يذكر أن النفيعي يتعرض لهجوم شديد من قبل جمهور الأهلي وإعلامه خلال الفترة الحالية، مطالبين إياه بالرحيل عن رئاسة النادي، بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق.

لكن رئيس الراقي وعد الجماهير بأن الموسم المقبل سيكون مختلفًا كليًا، وأنه بالفعل بدأ التجهيز للميركاتو الصيفي بصفقات قوية.

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