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دوري أبطال أوروبا

في مثل هذا اليوم - انتصار تاريخي لأرسنال على برشلونة وبداية عقدة جديدة

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انتصار تاريخي لأرسنال على برشلونة في مثل هذا اليوم عام 2011 بدوري أبطال أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

في مثل هذا اليوم ومنذ8  سنوات، نجح أرسنال في تحقيق انتصاراً تاريخياً على نظيره الإسباني برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

الزمان كان الأربعاء 16 فبراير 2011 بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، والمكان في ملعب الإمارات بشمال العاصمة الإنجليزية لندن.

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أرسنال ومدربه السابق أرسن فينجر لعب المباراة بالحارس البولندي فويتشيك تشيزني أمامه رباعي دفاعي:إيمانويل إيبويه، لوران كوسيلني، يوهان دجورو وجايل كليشي.

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وسط : جاك ويلشير، فابريجاس، أليكساندر سونج، وهجوم: ثيو والكوت،سمير نصري وروبن فان بيرسي.

وعلى الجانب الآخر لعب بيب جوارديولا بحارس مرمى فيكتور فالديز، أمامه داني ألفيس، جيرارد بيكيه، أبيدال وماكسويل.

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وسط: سيرجيو بوسكيتس، أندريس إنيستا، تشافي هيرنانديز، وهجوم به ليونيل ميسي وديفيد فيا وبيدرز رودريجيز.

البداية كانت حماسية من كلا الفريقين، ولكن الأفضلية كانت لبرشلونة بهدف من ديفيد فيا بتمريرة الساحر ليونيل ميسي.

Gerard Pique Arsenal Barcelona Champions League 16022011

المدفعجية رفضوا اليأس ونجحوا في اقتناص التعادل مع نهاية الشوط الأول، بتسديدة خادعة لفان بيرسي بالزاوية الضيقة لفالديز.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 83 بالشوط الثاني، وتمريرة متقنة لسمير نصري، تمكن البديل أندري أرشافين من إحراز هدف الفوز وسط فرحة عارمة لجماهير أصحاب الأرض.

Arshavin

فرحة أرسنال لم تستمر كثيرا، حيث انتهت في 8 مارس بهزيمة في كامب نو بنتيجة 3/1 أمام الفريق الكتالوني الذي انتزع لقب دوري الأبطال في النهاية على حساب مانشستر يونايتد بالنهائي.

الخسارة كانت بداية لعقدة خروج أرسنال من دور الـ16 للبطولة، والتي استمرت لسنوات حتى بداية غيابه عن البطولة الموسم الماضي.

 

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