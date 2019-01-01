في مباراة تحصيل حاصل – بيراميدز يتغلب على النجوم بهدفين

المباراة لم تفرق في وضع ترتيب الفرقتين بالدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

تفوق بيراميدز، على نظيره النجوم بهدفين دون رد في الجولة الـ 33 من الدوري المصري، في مباراة تحصيل حاصل للطرفين.

بيراميدز ضمن احتلال المركز الثالث، والمشاركة في بطولة الكونفدرالية، بينما يتذيل النجوم الدوري وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

بيراميدز احتاج إلى ثلاث دقائق فقط من أجل إعلان هدف التقدم، الذي سجله محمد فاروق برضبة رأسية، جاءت بعد ركنية.

وفي الدقيقة 14، قتل المباراة إكلينيكياً جون سيفونتي بهدف ثان، جاء بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء النجوم.

حاول بعد ذلك لاعبو النجوم العودة إلى اللقاء، وكانت أخطر فرص الفريق من نصيب صلاح أمين ولكنها مرت بجوار القائم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 69 في المركز الثالث من جدول الدوري، بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 25 في المركز الأخير.