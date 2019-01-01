في ليلة تألق وطرد ساسي - الزمالك يعتلي قمة الدوري بالفوز على المقاولون

مباراة مثيرة بين الزمالك والمقاولون العرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الزمالك فوزًا هامًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" مساء اليوم.

الزمالك خاض لقاء المقاولون العرب عقب تأجيل مباراة القمة مع الأهلي لأسباب أمنية دون تحديد موعد جديد للمواجهة وسط اعتراض الأهلي وبعض الأندية.

أحرز المقاولون العرب هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق محمد سالم، بسبب خطأ محمد عواد حارس الزمالك وضعت لاعب المقاولون أمام المرمى خاليًا.

وتعادل التونسي فرجاني ساسي سريعًا، بهدف من رأسية بعد تلقيه عرضية من ضربة ركنية، في الدقيقة 15، ليعود الأبيض للمباراة سريعًا.

وجاء أحمد سيد زيزو بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن محمود أبو السعود من التصدي لها.

وتعرض فرجاني ساسي للطرد في الشوط الثاني من اللقاء، بعد تلقيه بطاقتين صفراويتين، بعد التدخل بعنف على لاعبا المقاولون العرب.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط في صدارة الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.