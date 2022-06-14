نجم الكويت يفض الشراكة مع الماليزي تشين سو

انفرد اليوم الثلاثاء، بدر المطوع؛ نجم منتخب الكويت، بلقب عميد لاعبي العالم، بعدما فض الشراكة مع الماليزي تشين سو، التي اشتركوا بها لمدة ثلاثة أيام فقط.

الكويت تفشل في التأهل لكأس آسيا 2023:

المنتخب الكويتي تلقى الهزيمة الليلة أمام نظيره الأردني بثلاثية نظيفة، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

الثلاثية سجلها علي علوان، محمود مرضي ونور الدين الروابدة في الدقائق 62، 89 و90 من عمر المباراة.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد الأزرق عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، فيما تأهل النشامى لنهائيات البطولة، كأول المجموعة برصيد تسع نقاط.

المطوع ينفرد بلقب عميد لاعبي العالم:

قبل أيام، عادل المطوع رقم تشين سو، الذي منحه الاتحاد الدولي "فيفا"، اللقب في أكتوبر 2021، بعدما اعتمد عدد من المباريات التي لم يكن معترفًا بها من قبل.

وبمشاركة المطوع الليلة في مواجهة الأردن، تفوق على الماليزي بمباراة واحدة، ليصل إلى مباراته الـ196 دوليًا.

ويأتي خلف الثنائي في القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ189 مباراة، ثم المصري أحمد حسن بـ184، فالعماني أحمد مبارك بـ183 مباراة، فالإسباني سيرخيو راموس بـ180 مباراة.

عميد لاعبي العالم 🔥



196 مباراة دولية مع @KuwaitFA 🇰🇼@bader_almotawaa هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ 👏 pic.twitter.com/iEcw2vnljq — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 14, 2022

ماذا قدم المطوع مع منتخب الكويت؟

ست نسخ سابقة شارك بها المطوع مع الكويت في كأس الخليج، بداية من عام 2003، مرورًا بـ2004، 2007، 2010، 2013 وأخيرًا 2014.

ورغم أن المطوع كان نجمًا في كل نسخة إلا أنه لم يفلح في قيادة الأزرق لتحقيق اللقب سوى مرة وحيدة فقط، كانت عام 2010، وكان هو العام الوحيد الذي شهد عبور الكويت لدور نصف النهائي، إذ كانت تودع كل مرة من دور المجموعات.

لكن على المستوى القاري، فقد شارك المطوع مع الأزرق في ثلاث نسخ لكأس آسيا 2004، 2011 و2015، لكن يخرج منها المنتخب الكويتي كل مرة بخفي حنين، إذ يتم إقصاؤه من دور المجموعات.

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