في ليبيريا فقط .. حكم في الـ16 من عمره يقود مباراة!

شهد كأس بيترو تريد "كأس الاتحاد الليبيري" حدثًا نادرًا في عالم كرة القدم، بعدما قام صبي في الـ16 عامًا من عمره بإدارة إحدى المباريات.

صامويل زيون تم تعينه حكمًا للساحة في لقاء جميع فريقي براكاي ونيو جورجيا سوبر ستارز.

ويعد زيون أحد الحكام المحترفين في القارة السمراء، وأول حكم معتمد في هذا السن يدير مباراة.

16-year-old Samuel Zeyon officiating a @lfacup game between Brakay FC and New Georgia Super Stars. pic.twitter.com/Zis4V4ZKvW