في كوريا .. حكم قضائي بتعويض الجماهير عن جلوس رونالدو على دكة البدلاء

الواقعة لم تمر مرور الكرام..

أمرت محكمة منطقة سيول المركزية برد نصف سعر التذكرة و 50000 وون إضافي (45 دولارًا أمريكيًا) كتعويض لكل من المدعين البالغ عددهم 162 الذين رفعوا دعوى قضائية ضد المروج لمباراة يوفنتوس ونجوم الدوري الكوري الجنوبي.

وحصل بعض محبي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي على تعويضات، نتيجة الأذى النفسي الذي لحق بهم، عقب عدم مشاركة الدولي البرتغالي، في المباراة الودية التي جمعت البيانكونيري مع نجوم الدوري الكوري الجنوبي، الصيف الماضي.

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ومُنح بعض المشجعين تعويضًا ماليًا صغيرًا، بينما ينتظر 87 آخرين الحصول على تعويض مماثل من منظمي تلك المباراة لذلك لجأوا إلى رفع قضية.

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كريستيانو رونالدو، ظل على مقاعد البدلاء بهذه المباراة، رغم وجود وعد من قبل منظمي اللقاء على مشاركته في 45 دقيقة على الأقل مما تسبب في زيادة الإقبال على شراء التذاكر.

وحضر 65 ألفًا، هذه المباراة، إلا أن غياب رونالدو عن المشاركة أثار حقن الجماهير التي هتفت باسم ليونيل ميسي، نكاية في أيقونة ريال مدريد السابق.

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في أعقاب ذلك، رفع اثنان من المشجعين، دعوى قضائية ضد منظمي المباراة وحصلوا الآن على مبلغ التذكرة بالإضافة إلى 194 جنيه إسترليني بسبب "الأذى النفسي".

وقالت المحكمة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن "المدعى عليه عليه التزامات تعاقدية مع رونالدو للعب في المباراة باستثناء أي ظروف غير متوقعة".

وكان يوفنتوس، قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل الجماهير الكورية، بسبب تأخرهم عن موعد المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3، لساعة كاملة في ذلك الوقت.