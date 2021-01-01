في غياب مصطفى محمد .. جلطة سراي ينتصر بثلاثية بالدوري التركي

جلطة سراي يعود إلى سكة الانتصارات

حقق فريق نادي جلطة سراي الفوز على نظيره جوزتبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بالجولة 35 ضمن منافسات دوري السوبر التركي.

وشهدت المباراة غياب المصري مصطفى محمد محترف الفريق القادم من الزمالك المصري، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق، بسبب شكوك إصابته بفيروس كورونا.

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سجل أهداف جلطة سراي الثلاثة اللاعب كريم أكتورك أوجلو "هاتريك"، وذلك في الدقائق الـ19 و 39 و64، حيث الهدف الثالث سجله عن طريق ركلة جزاء.

كما سجل هدف جوزتبه الوحيد في المباراة، اللاعب فوسيني ديابات بالدقيقة التاسعة من زمن وأحداث المباراة، ليتمكن جلطة سراي في قلب النتيجة لصالحه.

جلطة سراي تمكن من رفع رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد جوزتبه عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وغاب عن المباراة الثنائي ريان دونك وريان بابل، بعدما نشرت صحيفة "Milliyet" التركية تقريرًا، يفيد باجتماع رئيس النادي مصطفى جنكيز معهما، بسبب استيائه من الحفلات الجنسية المتكررة التي يفعلها الثنائي.