في ظل محاولات برشلونة.. رانجنيك يُعلن الضغط على كافاني للبقاء!

أعرب مدرب مانشستر يونايتد رالف رانجنيك عن تقديره الشديد لإدينسون كافاني، مشيرًا إلى أنه يبذل كل جهده لإقناعه بالاستمرار في أولد ترافورد حتى نهاية الموسم.

وكانت الصحف الإنجليزية في وقت سابق قد أشارت إلى أن كافاني يسعى للرحيل في يناير الحالي بسبب قلة دوره إثر وصل كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد.

العديد من الأندية لديها الرغبة في التوقيع مع كافاني، ويظل برشلونة الوجهة الأبرز المتوقعة للأوروجوياني خصوصًا مع ما قيل أنه يرغب بشدة في ارتداء القميص الكتالوني.

ماذا قال رانجنيك عن كافاني؟

وفي حديثه للصحف، قال رانجنيك عن كافاني "لقد أجرينا عددًا قليلًا من المحادثات على مدار الأسبوعين الماضيين، ربما أكثر من تحدثت إليه هو كافاني".

كما أضاف الألماني "أخبرته منذ اليوم الأول أنه لاعب مهم للغاية، وكما قلت فإن احترافيته وأخلاقياته في العمل مدهشة حقًا".

وواصل "أخبرته أنني أريده بشدة أن يبقى حتى نهاية هذا الموسم، هو يعرف ذلك ويعرف مدى تقييمي له ومدى الاحترام الذي أكنه لشخصه".

ماذا قال رانجنيك عن فان دي بيك؟

أما دوني فان دي بيك الذي لا يحظى بفرص للمشاركة، فاعلن رانجنيك رفضه الرحيل عن مانشستر يونايتد أيضًا.

مدرب لايبزيج السابق قال "أقول له فقط اعمل بجد، حتى الآن ومن تعاملي معه عرفت أن لديه عقلية كبيرة".

وتابع "إنه يعمل بجد في كل تدريب، أنا متأكد من أن الفرصة ستأتي له ويحصل على فرصة للعب، أجريت معه محادثة مطولة في الأسبوع الماضي حول ذلك".

وأتم "بالطبع الأمر صعب عليه لأنه يريد اللعب في كأس العالم مع منتخب هولندا، لكنني لازلت مقتنعًا أن علينا الحفاظ عليه حتى نهاية هذا الموسم".

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