في ظل المفاوضات المتعثرة مع ليفربول .. صلاح مخلد على جدران المدينة

تم إنشاء رسمة جدارية عملاقة للاعب المصري محمد صلاح على إحدى الجدران في مدينة ليفربول بالقرب من ملعب الآنفيلد.

النجم المصري هو المفضل لدى المعجبين في النصف الأحمر من ميرسيسايد ويجد نفسه الآن في لوحة عملاقة.

حيث نشرت الصور للجدارية العملاقة التي رسمها الفنان البريطاني جون كولشو للاعب ليفربول المحبوب محمد صلاح.

التصميم تم تكليفه من قبل "اتحاد تجار الطريق في الآنفيلد" هو أحدث عرض من كولشو، الذي عمل سابقًا على لوحة جدارية لحراس المرمى في ملعب تدريب الريدز.

ويعد صلاح كواحد من أساطير نادي ليفربول حاليًا، حيث سجل 153 هدفًا من خلال 239 ظهورًا له مع فريق الريدز.

وتأتي تلك الرسمة في نفس الوقت الذي يتفاوض فيه المصري مع إدارة الريدز على تجديد تعاقد اللاعب، لتعطي انطباعًا لدى المسؤولين في ليفربول أن صلاح عليه البقاء.

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ورسم تلك الجدارية جون كولشو، الذي لديه ذراع واحدة فقط بعد تعرضه لحادث سير خطير في سنوات شبابه، وهو رسام ومصمم ديكور وشارك في العديد من الجداريات التي تزين الآن العديد من المعالم في موطنه الأصلي ليفربول.

كما عمل سابقًا على لوحات تصور يورجن كلوب وكيني دالجليش وبيل شانكلي وفرقة البيتلز.

جدير بالذكر أن الفنان الإنجليزي كولشو بدأ جدارية صلاح في 21 مارس، وانتهى منها في 30 مارس لتعطي لنا هذا المنظر البديع.

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