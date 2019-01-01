في سوق الانتقالات -لاعبو ريال مدريد أكثر شبابًا من برشلونة

تعرف على متوسط أعمار اللاعبين في برشلونة وريال مدريد

اهتمت أندية ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع مواهب شابة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بغية تطوير الفريق للمواسم المقبلة.

برشلونة نجح في التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس بينما ضم ريال مدريد لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو وكلهم أقل من 25 عامًا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ متوسط أعمار صفقات ريال مدريد الصيفية بلغ 23 عامًا وذلك بالتعاقد مع يوفيتش (21 عامًا) وميندي (24) وميليتاو (21) وإيدين هازارد (28).

بينما في برشلونة يبلغ دي يونج 22 عامًا وأنطوان جريزمان 28 عامًا ونيتو 30 عامًا بمتوسط أعمار بلغ 26 عامًا.

وبالنظر إلى العشر سنوات الأخيرة، فإن ريال مدريد قام بـ 37 صفقة بمتوسط أعمار بلغ 22 عامًا بينما برشلونة قام بضم 35 لاعبًا بمتوسط أعمار 24 عامًا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ضمّ أيضًا رودريجو جوس وكوبو خلال الصيف الجاري إلا أن الثنائي سوف يلعب في الكاستيا.