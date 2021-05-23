في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية.. برشلونة يستقر على بديل شتيجن الجديد

هل تحدث الصفقة؟

بدأت إدارة برشلونة للتخطيط للموسم الجديد، وأحد أهم القضايا الموجودة أمامهم مركز حراسة المرمى، بعد تأكد رحيل نيتو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الحارس البرازيلي يحظى باهتمام من عدد كبير من الأندية الإنجليزية مثل آرسنال ووست هام، بجانب اهتمام من يوفنتوس لجعله بديلًا لتشيزني في أليانز ستاديوم.

إدارة برشلونة بدورها تحركت بحثًا عن من يجلس بديلًا لتير شتيجن على مقاعد البدلاء في كامب نو، واستقرت على اسم ليو جارديوم.

من هو ليو جارديم المرشح لخلافة نيتو في حراسة مرمى برشلونة؟

ليو جارديم هو حارس مرمى برازيلي لعب هذا الموسم لصالح بوافيستا البرتغالي على سبيل الإعارة من قبل ليل الفرنسي.

صاحب الـ26 عامًا كان أحد أفضل حراس مرمى الدوري البرتغالي، وساهم في الدور الثاني بالأخص في استمرار النادي بالدرجة الأولى.

ميزة كبيرة تجعل قدوم جارديم إلى برشلونة مفيدًا على كل الأصعدة، فبجانب قدراته الفنية، فهو يحمل جواز سفر إيطالي، مما يجعله ينخرط في قائمة البرسا بدون أزمات.

هذا إلى جانب ما سيوفره على إدارة برشلونة من ناحية الراتب، فالمتوقع أن يتقاضى الحارس البالغ طوله 190 مترًا راتبًا أقل بكثير مما يتقاضاه نيتو حاليًا، وهو ما يتماشى مع سياسة خفض الرواتب المتبعة في البلوجرانا حاليًا.

ما هي العوائق الموجودة في انضمام ليو جارديم إلى برشلونة؟

ووفقًا لتقرير من صحيفة "سبورت" الكتالونية، فثمة عائقان في طريق الحصول على توقيع ليو جارديم لصالح برشلونة.

الأول يتعلق بنادي ليل نفسه، ففي حالة فوزه بلقب الدوري الفرنسي ستزيد موارده المادية وقد يبالغ أو يرفض من الأساس التفريط في حارسه الشاب.

وعلى الرغم من أن ليل لديه حارس من طراز عالمي بالفعل وهو مايك مينان، لكن وجود جارديم سيوفر لهم آمانًا كبيرًا في مركز حراسة المرمى.

أما العائق الثاني فيتمثل في الأصوات داخل إدارة برشلونة التي تنادي بضرورة منح لاعبي أكاديمية لا ماسيا الفرصة بدلًا من التعاقد مع لاعبين من الخارج.

هكذا، تسير الأمور داخل برشلونة إلى منح الفرصة للحارس الشاب إيناكي بيينا عوضًا عن التعاقد مع جارديم، ما سيتماشى مع سياسة الدفع بالموهوبين من أبناء البلوجرانا، وكذلك سيوفر الأموال.

ما هو مستقبل حراسة المرمى في برشلونة؟

ووجبت الإشارة هنا إلى أن مستقبل الحارس الأساسي تير شتيجن في برشلونة لا يزال مجهولًا بعد الأنباء التي خرجت عن موافقة الإدارة على بيعه مع تعويضه بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

أما نيتو، فأمره محسوم بالرحيل لا شك، ولكن الهدف الأكبر حاليًا لإدارة برشلونة هو جني قيمة مرتفعة جراء بيعه، لذلك فتحددت قيمة 26 مليون يورو لقبول أي عروض ستقدم للدولي البرازيلي.

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