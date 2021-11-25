في رسالة حماسية .. آل الشيخ يطلب الآسيوية الثالثة من رئيس الهلال

حرص معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، على تهنئة نادي الهلال بمناسبة التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، بالمباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي.

تركي آل الشيخ كان حاضرًا في الحفل الذي أعدته هيئة الترفيه للاحتفال بالبطولة الآسيوية التي حققها الهلال، حيث ألقى كلمة حماسية للجماهير ولاعبي الهلال.

رئيس هيئة الترفيه قال: "مبروك للجميع، وأتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد عراب الرؤية، وقائدنا الملهم والداعم الأول للرياضة السعودية وكل القطاعات".

واستطرد قائلًا: "لو كان هناك شيء أريد أن أطلبه من فهد بن نافل، هو تحقيق دوري أبطال آسيا لثالث مرة في تاريخه كرئيس للهلال".

رسالة تركي آل الشيخ جاءت لتحمس الجمهور الحاضر في البوليفارد، والذي بلغ عددهم حوالي مليون و 200 ألف، من أجل الاحتفال مع نجوم الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، وفقًا لما أعلنه رئيس هيئة الترفيه.

"بطولات الشلهوب أكثر من النصر .. والهلال يملك مؤسس"

ونجح الهلال في الانفراد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد4 بطولات، متفوقًا على بوهانج ستيلرز الذي أصبح في المرتبة الثانية برصيد 3 بطولات.