في ذكري الثلاثية - أساطير مانشستر يونايتد تسحق أساطير بايرن ميونخ بخماسية

احتفالية في أولد ترافورد انتهت بفوز عريض لمانشستر يونايتد

احتفل نادي مانشستر يونايتد بذكرى مررو 20 عامًا على تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 1998-1999 بتكرار نهائي دوري أبطال أوروبا بين أساطير الفريق وأساطير بايرن ميونخ.

الاحتفال كان في ملعب "أولد ترافورد" بحضور اللاعبين الذين شاركوا في نهائي التشامبيونزليج عام 1999 والذي أقيم في كامب نو.

ونجح أساطير مانشستر يونايتد في الفوز بخماسية نظيفة من توقيع المدرب الحالي أوليه جونار سولشار قبل أن يضيف دوايت يورك الثاني وأضاف نيكي بات الثالث قبل أن يعزز لويس ساها النتيجة وأخيرًا ديفيد بيكهام.

وتواجد الأسطورة التدريبية للشياطين الحمر، السير أليكس فيرجسون، بين الحضور ونزل مع اللاعبين إلى أرضية الميدان.

ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة 🎶



لسان حال عشاق مانشستر يونايتد في هذه الليلة عام 1999 حين توج الشياطين الحمر باللقب الأوروبي والثلاثية الشهيرة مع السير أليكس🏆



( @ManUtd_AR :📸) pic.twitter.com/qXC2OXZ8T3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي تُوج بلقب الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد.

ورحل فيرجسون عن تدريب مانشستر يونايتد في 2013 ومنذ حينها لم يحقق الشياطين الحمر أي لقب في البريميرليج.