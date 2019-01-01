في خطاب رسمي - الترجي يرفض بكاري جاساما لظلمه للأهلي والكاف يعانده

لقاء الوداد والأهلي في نهائي أفريقيا 2017 يتسبب في اعتراض الترجي على الحكم الجامبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الموقع الرسمي للترجي التونسي، عن خطاب رسمي أرسله النادي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإخطاره برفض ثنائي الحكام الجامبي بكاري جاساما والزامبي جاني سيكازوي، لإدارة مباراتيه بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومع ذلك لم يستجب كاف.

الاتحاد الأفريقي أعلن أمس الأحد، تكليف جاساما بإدارة إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد المغربي، بجانب وجود سيكازوري حكمًا للفيديو في اللقاء، على أن يعاونهما السنغاليين جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا، والبوتسواني جوشيا بوندو حكمًا رابعًا.

بيان استنكاري - الترجي: جمهورنا تعرض لاعتداءات عنيفة بالمغرب

ونشر الحساب الرسمي لفريق الدم والذهب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خطابًا مرسلًا لكاف بتاريخ 13 من مايو الجاري، طلب به عدم تكليف أي من الجامبي أو الزامبي لمباراتي الذهاب والإياب بالنهائي، مستشهدًا بموقفهما في مباريات سابقة بين الأهلي والوداد، والترجي وأول أغسطس الأنجولي.

اعتراض الترجي على جاساما، علله بظلمه للأهلي المصري خلال لقاء وداد الأمة بنهائي أفريقيا 2017، جانب اتهامه بالتغاضي عن احتساب ضربة جزاء لفريق الدم والذهب خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي بذهاب نصف نهائي النسخة الحالية.

أما الاعتراض على سيكازوري فجاء لاتهامات البعض له من قبل، وخاصة نادي أول أغسطس بتحيزه للترجي في إياب نصف نهائي النسخة الماضية.

Copie du courrier 📩 adressé au président de la @CAF_Online le 13 mai dernier qui demande de ne nommer ni Bakary Gassama ni Janny Sikazwe en finale de la #TotalCAFCLFinal #ESTWAC afin d'éviter tout problème...

Pas de soucis ! Pour le coup, les deux seront là 🤯 pic.twitter.com/IHwE1y0iWv — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) May 26, 2019

يذكر أن لقاء الذهاب بين الترجي والوداد أداره الحكم المصري جهاد جريشة، والذي قوبل بهجوم شديد من النادي المغربي، متهمينه بالتأثير على نتيجة اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 31 من مايو الجاري، على الملعب الأولمبي برادس.