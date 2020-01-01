في حالة فوزه بالرئاسة .. فونت يحسم موقف برشلونة من ضم نيمار

هل ينضم نيمار من برشلونة قادمًا من باريس سان جيرمان في حال فوز فيكتور فونت بالرئاسة؟

قال فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة إن نيمار ليس جزءًا من خططه في حال نجح في الفوز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

ويحاول جميع المرشحين لرئاسة نادي برشلونة الحصول على ثقة الجماهير من خلال وعود انتخابية يتصدرها نيمار بصورة كبيرة كونه الاسم الأبرز المرتبط بالنادي الكتالوني.

كان أحد المرشحين الرئيسيين لرئاسة نادي برشلونة في تلك الانتخابات التي ستجرى في 24 يناير المقبل هو فيكتور فونت، الذي تحدث عن موقفه من نيمار.

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وقال فونت: "نيمار ليس في خططي" بصريح العبارة ولكنه لم يترك الكلمة هكذا، بل فسرها وكشف السبب وراء استبعاد نيمار من مشروعه كرئيس محتمل لنادي برشلونة.

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وأضاف: "نيمار لا يتناسب مع خطط، وذلك لأسباب مالية من جهة ولأسباب مثل رفع دعوى قضائية ضد النادي وتركنا عالقين قبل أيام من بدء الموسم من جهة أخرى"

وتابع: "سيكون مناسبا كإضافة خاصة لفريق كرة القدم ولكن ليس مناسب على المستوى الاقتصادي وكذلك فيما يخص الجانب المؤسسي"

وأردف: "التعاقدات يجب أن تكون في أيدي الهيكل الرياضي ووفقًا لاحتياجات الفريق، وليس كما تم القيام به حتى الآن وفي السنوات الماضية"

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يذكر أن الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد قدم استقالته هو وإدارته بشكل كامل على خلفية ما حدث للنادي في الفترة الماضية.