في حافلات مخصصة من رئيس الزمالك - الجمهور يتجه إلى برج العرب

الزمالك في مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خصص رئيس نادي الزمالك حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة الفريق أمام النجم الساحلي.

الفارس الأبيض يستضيف جوهرة الساحل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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وتوافد جمهور القلعة البيضاء صباحًا، ممن يحملون تذاكر المباراة، على مقر النادي بميت عقبة، لاستقلال العشر حافلات التي خصصها رئيس الزمالك.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الفريق التونسي في الإياب، في الخامس من مايو المقبل، لحسم المتأهل لنهائي البطولة.

يذكر أن الفريقين كانا قد تقابلا في الدور نفسه بعام 2015، وتأهل النجم الساحلي بفوزه بخماسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.