في تواجد حجازي .. الاتحاد لا يعرف الهزيمة

هل ينجح حجازي في قيادة الاتحاد للعودة إلى منصات التتويج؟

مازال المدافع المصري أحمد حجازي، يقدم مستوى مميز رفقة نادي الاتحاد، منذ انضمامه لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق ويست بروميتتش ألبيون الإنجليزي.

حجازي استطاع أن يقدم أوراق اعتماده سريعًا منذ المباراة الأولى له مع الاتحاد، والتي كانت أمام الأهلي في ديربي جدة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح الاتحاد بهدفين دون رد.

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واستطاع حجازي أن يقدم أداء مميز خلال تلك المباراة، واستمر عليه خلال المباريات التي جاءت بعد ديربي جدة، ليصبح واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الاتحاد.

وقاد حجازي فريقه الاتحاد اليوم للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على ملعب نادي الشباب.

ومع تعادل الاتحاد اليوم أمام الشباب، أصبح عدد مباريات حجازي مع العميد هو 5 مباريات بمختلف البطولات، لم تنتهِ أي مباراة منها بالخسارة، ليحقق الفريق انتصارين و3 تعادلات.

وبذلك يحقق نادي الاتحاد رقمًا لم يحققه منذ الموسم الماضي، وهو عدم الخسارة في 4 مباريات متتالية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يتذوق النمور الهزيمة في آخر 6 جولات بمسابقة الدوري الموسم الماضي.

وفي تواجد حجازي، حقق الاتحاد الفوز على الأهلي، ثم تعادل أمام التعاون ثم الفيصلي، وبعدها حقق الفوز على القادسية بالدوري، وأخيرًا تعادل مع الشباب بالبطولة العربية.