"في تلك الحالة .. سيموني إنزاجي سيتجه للدوري السعودي الموسم القادم"

دوري روشن لن يتوقف عن استقطاب النجوم سواء في الملعب أو خارجه

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رغم الهدوء النسبي الذي ساد سوق الانتقالات الشتوي في دوري روشن السعودي، إلا أن التوقعات كبيرة بعودة قوية جدًا الصيف القادم تتفوق على ما حدث في ميركاتو صيف 2023.

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أندية دوري روشن فاجأت وصدمت العالم بصفقات قوية جدًا في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ولم يقتصر الأمر على اللاعبين بل امتد ليشمل المدربين والإداريين والمدراء الرياضيين.

ماركو بارولو نجم الكرة الإيطالية المعتزل توقع ضربة قوية جديدة لدوري روشن الصيف القادم، وهي التعاقد مع مدرب إنتر الحالي، سيموني إنزاجي، وذلك بشرط واحد هو أن يُتوج بلقب الدوري هذا الموسم.

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بارولو تحدث عن الأمر قبل ساعات من مباراة الموسم في السيري آ بين إنتر ويوفنتوس، وقد قال في تصريحات نقلها موقع كالتشيوميركاتو "إنزاجي قد يرحل عن إنتر حال تُوج بالاسكوديتو، قد يقتنع أن دوره في الفريق انتهى ولا يمكن تحقيق أكثر مما حققه. أعتقد أنه سيقبل عروضًا أخرى خاصة من الدوري السعودي. ليفربول؟ لا أعلم إن كان يُناسب الفريق الإنجليزي، بجانب أن حاجز اللغة يقف أمامه".

يُشار إلى أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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