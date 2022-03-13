النصر ينفي وصول رودي جارسيا للرياض للتفاوض معه

نفت تقارير صحفية، كل ما تردد بشأن وصول الفرنسي رودي جارسيا إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، من أجل التفاوض لتدريب فريق نادي النصر.

النصر يعاني خلال الفترة الحالية مع مدربه الأرجنتيني ميجيل روسو، الأمر الذي دفع إدارة النادي للتوجه من أجل التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق بدلًا منه.

رودي جارسيا يصل الرياض لزيارة النصر!

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن وصول المدرب الفرنسي رودي جارسيا، إلى العاصمة السعودية الرياض عصر اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا يصل الرياض، من أجل الاستجابة للدعوة الخاصة التي حصل عليها من إدارة نادي النصر، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يقوم جارسيا بزيارة لملعب مرسول بارك الخاص بالفريق الأصفر، وأيضًا مقر نادي النصر بالرياض، بناءً على طلب منه قبل التعاقد مع العالمي.

النصر ينفي وصول رودي جارسيا إلى الرياض

ونفى مصدر رسمي داخل نادي النصر لصحيفة "الرياضية"، كل ما تردد حول وصول الفرنسي رودي جارسيا إلى الرياض اليوم الأحد، للتفاوض معه من أجل تدريب العالمي.

وأكد المصدر للصحيفة على أن نادي النصر سيناقش ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، ولا يناقش هذا الأمر خلال الوقت الحالي كما تردد.

المصدر شدد على أنه لن يحضر أي مضر للتفاوض في العاصمة السعودية الرياض قبل نهاية الموسم الحالي، لينفي ما تردد بشأن زيارة جارسيا للرياض.

ما هي تفاصيل مفاوضات النصر مع جارسيا؟

الصحفي الرياضي طارق سعد، كشف عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن تفاصيل المفاوضات التي تمت بين مسلي آل معمر والمدرب رودي جارسيا.

سعد كتب تغريدة جاء فيها: "الأحد 5 مارس شهدت دبي بالإمارات اجتماعًا بين مسلي آل معمر بالفرنسي جارسيا لتولي تدريب الفريق، وكان جارسيا على اطلاع بمباريات النصر الأخيرى، وأبدى عدد من الملاحظات الفنية".

وتابع: "واشترط جارسيا قبل إتمام أي اتفاق السفر للرياض، لزيارة مقر النادي، حيث ستحاول الإدارة استخراج تأشيرة للمدرب قبل نهياة الشهر الحالي".

الأحد 5 مارس شهدت دبي اجتماع مسلي آل معمر بالفرنسي غارسيا لتولي تدريب الفريق

وكان غارسيا على إطلاع بمباريات النصر الأخيرة وأبدى عدد من الملاحظات الفنية

واشترط غارسيا قبل اتمام أي اتفاق السفر للرياض لزيارة مقر النادي حيث ستحاول الإدارة استخراج تأشيرة للمدرب قبل نهاية الشهر الحالي pic.twitter.com/tXeH4VfcOK — طارق سعد (@Tareq0Saad) March 9, 2022

ماذا قدم النصر مع ميجيل روسو؟

تولى روسو مسؤولية تدريب النصر خلال شهر ديسمبر 2021، بعد أن تمت إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق الأصفر بسبب سوء النتائج.

بداية قوية جدًا للنصر رفقة روسو، بعد أن حقق الفوز على الهلال بهدفين دون رد، ثم تلاها 6 انتصارات متتالية بالدوري السعودي، بالإضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتفاق.

وبعدها خسر النصر مع روسو أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي، ثم انتصر على الباطن وخسر أمام الهلال وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد الخروج من كأس الملك، فاز بصعوبة بالغة النصر على أبها بهدفين دون رد، ثم هزيمة قاسية على يد الهلال بأربعة أهداف دون رد، وتعادل أمام الاتفاق بهدفين لمثلهما.

النصر مع روسو لعب 14 مباراة، فاز في 10 وخسر 3 مواجهات وتعادل في واحدة، سجل 26 هدفًا، واستقبل 17 آخرين.

وينتهي عقد روسو في شهر مايو القادم، ويبدو أن إدارة النصر لن جدد عقده، وسيرحل بنهايته في شهر مايو، بعد نهاية مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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