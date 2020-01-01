في بيان مشترك .. الكاف والاتحاد المصري يعلنان موقف الجماهير من نهائي إفريقيا

نهائي القرن بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونظيره المصري، اليوم الأربعاء، عن موقف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام بين الأهلي والزمالك.

المباراة الجمعة المقبلة في استاد القاهرة الدولي، بين الأهلي والزمالك حيث يمني جماهير الفريقين النفس بالحضور في المدرجات.

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وأصدر الاتحادان، بيانًا رسميًا مشتركًا، أعلنا خلاله إقامة المباراة بعدم حضور الجماهير في قرار محبط للغاية لعشاق القطبين.

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وجاء البيان على النحو التالي: "أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد المصري لكرة القدم عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل".

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وأضاف: "تقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد أعرب الاتحادان أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى الي اقامة المباراة بدون جمهور".

وتابع البيان: "يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الأندية الإفريقية".

وفي هذا الإطار ، يأمل الاتحادان المصرى والإفريقي لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني".

وكان الاتحاد الإفريقي قد أرسل لنظيره المصري نتيجة المسحات الطبية للفريقين والتي كشف عن إصابة 6 لاعبين ثلاثي زملكاوي وهم عبدالله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، وثلاثي من الأهلي وهم وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة.