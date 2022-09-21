في بيان رسمي .. برشلونة يهدد الصحيفة التي سربت مفاوضات ميسي

برشلونة يصدر بيانًا رسميًا للرد على تسريب مفاوضات النادي مع ليونيل ميسي لتجديد عقده في 2020.

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا للرد على التقارير التي سربت تفاصيل مفاوضات "البلوجرانا" مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق السابق.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية نشرت تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات ميسي مع إدارة برشلونة في صيف 2020 للتوقيع على عقده الجديد.

الصحيفة الإسبانية وصفت طلبات ميسي في تلك المفاوضات بـ"القاسية"، وأنها كانت مبالغًا فيها.

ما هو رد برشلونة؟

برشلونة أعرب عن الاستياء من نشر تلك المعلومات، وأكد النادي أنه اتصل بالفعل بالخدمات القانونية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في صحيفة إل موندو تحت عنوان، BarçaLeaks المحفوظات السرية للنادي الجزء الأول".

وأضاف: "يعرب نادي برشلونة عن استيائه من التسريب لبعض المعلومات التي من شأنها أن تشكل جزءً من إجراء قضائي".

وتابع: "يأسف النادي أيضًا لأن الصحيفة تتباهى بأنه كان لديها إمكانية الوصول إلى كمية هائلة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حوزة تحقيق، بارسا جيت، حيث أنه لم تتم مشاركة هذه المعلومات والوثائق مع كل الأطراف بعد".

واختتم البيان: "على أي حال، فإن التقرير المنشور يجعل المستندات العامة التي لا علاقة لها بالتحقيق في القضية واستخدامها يهدد سمعة وسرية النادي، ولهذا وبهدف حماية حقوق نادي برشلونة، تدرس الخدمات القانونية للنادي بالفعل الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها".

متى رحل ميسي عن برشلونة؟

ميسي رحل عن برشلونة في أغسطس 2021، حيث انضم إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع "البلوجرانا".

برشلونة أعلن في صيف 2021 أن سبب رحيل ميسي هو مرور النادي بأزمة مالية جعلت من الصعب توقيع عقد ميسي ومنحه الراتب المناسب، في ظل تعنت رابطة أندية الدوري الإسباني فيما يتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.