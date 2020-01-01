في بيان رسمي .. الهلال يرد على بيان الاتحاد الآسيوي بعد استبعاده من دوري الأبطال

الهلال تم استبعاده من دوري أبطال آسيا

أصدر الهلال السعودي بيانًا رسميًا على قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الفريق من دوري الأبطال عقب أزمة مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي وعدم اكتمال العدد القانوني لقائمة الزعيم.

وعانى الهلال من إصابات كورونا بشكل كبير خلال منافسات دوري أبطال آسيا، ولم يحضر للمباراة سوى 13 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى.

ونشر الهلال البيان الرسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أوضح أن الإدارة سعت لاستكمال البطولة، ومحاولة الوصول لحل مع الاتحاد الآسيوي، وقدم بعض المسارات وهي:

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1 – المطالبة بتأجيل مباريات الهلال ليوم واحد فقط، لكسب المزيد من الوقت لعودة المصابين

2 – المطالبة بتأجيل أدوار خروج المغلوب إلى وقت لاحق في ظل تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

3 – الحضور إلى الملعب لخوض مباراة شباب الأهلي ضمن دور المجموعات رغم عدم بلوغ القائمة للنصاب القانوني.

وأبدى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل، اندهاشه مما جاء في بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنهم قاموا بالحفاظ على قنوات الاتصال مع الهلال وهم لم يلبوا مطالب النادي المبكرة من أجل تغيير مقر إقامة البعثة.

📃 مجلس إدارة #الهلال يصدر بيانًا صحافيًا بشأن وضع الفريق آسيويًا pic.twitter.com/N2DHfBuKsH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

وكان الهلال متصدرًا لمجموعته وضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ضمن مشواره للدفاع عن لقبه الذي توج به النسخة الماضية بكل استحقاق.