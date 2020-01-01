في بيان رسمي .. الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويتقدم بشكاوى ضده

رئيس الزمالك يتوعد لاعب الأهلي بتقديم شكاوى ضده.

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، لزميله محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض، حيث قرر تقديم شكوى ضده للاتحادين المصري والدولي "فيفا"، بتعمد إصابتهم خلال المباريات.

وتعرض عبد الشافي لإصابة بكسر في عظمة الترقوة، بعد تدخل قوي مع وليد سليمان، خلال مباراة القمة 120 التي أقيمت بين الفريقين مساء يوم السبت الماضي، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا جاء نصه كالآتي:

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"رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي..

وقرر مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويؤكد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري.

ويؤكد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار المدعو وليد سليمان او رفضه لأنه لم يعتدي عليه في منزله أو في المقهي، إنما تعمد هذا اللاعب ايذاء عبد الشافي اثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية، والاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبد الشافي لم ينتج عنه اصابته فقط، بل تضمن الضرر ايضا حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين، مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك فإن زيارة اللاعب المؤذي، للاعب الزمالك فهي مرفوضة أيضًا، ويذكرنا بموقف بالمثل المصري الشعبي الشهير "يقتل القتيل ويمشي في جنازته.

ونشير إلى أن نادي الزمالك من سلطته قبول الاعتذار أو رفضه، لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع لكن هناك رفض تام لتصرفات البلطجة في الملاعب".