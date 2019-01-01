في بيان رسمي - الترجي يطالب بمساواته بالوداد وحضور اجتماع كاف

القرار الحاسم سيصدره الاتحاد الأفريقي غدًا الثلاثاء في اجتماعه الطارئ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، لمطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالسماح لممثل منه بحضور الاجتماع الطارئ، المقرر انعقاده غدًا الثلاثاء.

كاف يعقد اجتماعًا في العاصمة الفرنسية "باريس" غدًا بحضور ممثلي نادي الوداد المغربي، لبحث الموقف من أحداث إياب نهائي دوري الأبطال.

المباراة شهدت انسحاب وداد الأمة عقب رفض الحكم الجامبي بكاري جاساما احتساب هدفًا له، بداعي التسلل، وفشل الاحتكام إلى تقنية الفيديو، الذي اكتشف وقتها الفريق المغربي أنها مُعطلة، ليُعتبر الترجي بطلًا بعد انسحابه.

أحمد أحمد عن نهائي دوري أبطال أفريقيا: أشعر بالفزع

وجاء في بيان باب سويقة: "على إثر تصريحات مسؤولي الوداد بحضور اجتماع المكتب التنفيذي للكاف بتاريخ 4 يونيو 2019، الترجي الرياضي التونسي يطلب من الاتحاد الأفريقي حضور نفس الاجتماع".

وأضاف: "بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولون من الوداد البيضاوي المغربي مشيرين فيها إلى حضورهم اجتماع الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، للنظر ومناقشة ما حصل في الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الأفريقية، راسل الترجي الاتحاد الأفريقي وطلب بدوره رسميًا السماح له بحضور هذا الاجتماع في حالة تمكين فريق الوداد من ذلك، حتى تكون المعاملة بالمثل ويتمكن جميع الأطراف من نفس الحقوق".

يذكر أن الوداد تقدم باحتجاج رسمي إلى كاف، مطالبًا بإعادة المباراة، في الوقت الذي خرج به رئيس النادي سعيد الناصيري مؤكدًا أنه لن يقبل حتى بالإعادة ويرغب في احتساب اللقب لفريقه.

الناصيري كشف عن مساومة الاتحاد الأفريقي له بتمرير المباراة مقابل أن يضمن اللقب للوداد في العام المقبل، هو ما رفضه مسؤولو النادي المغربي. ( طالع التفاصيل )