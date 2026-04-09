لا يشارك نادي شتوتغارت في هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يشارك أيضًا في الدوري الأوروبي (Europa League). ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا ستعرفون على أي قنوات تُنقل مباريات شتوتغارت مباشرة.

شتوتغارت، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض/ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة شتوتغارت في البوندسليغا والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26، دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، وتمتد حتى نهاية موسم 2028/29. لم تعد Sky القناة الناقلة لمؤتمر البوندسليغا. باتت كونفرنس السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات البوندسليغا أيام الأحد كما كان سابقًا.

تظل Sky مع ذلك الوجهة الأهم، حيث تعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت كلٌ على حدة، بالإضافة إلى مباراة القمة مساء السبت. كما يمكنكم متابعة مباريات VfB عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky-Go.

وعلى التلفزيون المجاني، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي الملحق، مباشرة.

IMAGO / Eibner

هل تريدون متابعة VfB شتوتغارت في الدوري الأوروبي؟ إذًا فإن RTL هي الوجهة المناسبة. حيث يُعرض الدوري الأوروبي على التلفزيون المجاني هناك. في كل جولة سيتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro.

وفي البث المباشر على RTL+ تُعرض في كل جولة مباريات قمة مختارة – إما كمباراة منفردة أو ضمن التغطية الموحدة (الكونفرنس).

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل دور مباريات مختارة عبر التلفزيون المجاني.

Getty Images

شتوتغارت، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ البث النصي المباشر لدى SPOX

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مهمة؟ إذن تفضلوا بزيارة موقعنا. هناك نقدّم بثًا نصيًا مباشرًا لمواجهات مختارة لكم.

شتوتغارت، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ نبذة عن النادي