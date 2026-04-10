لا يشارك نادي شتوتغارت VfB Stuttgart هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يشارك أيضًا في الدوري الأوروبي (Europa League). ولكن لكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزوّدين مختلفين.

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26 دخلت فترة حقوق جديدة حيّز التنفيذ، وتمتد حتى نهاية موسم 2028/29 شاملًا. لم تعد Sky هي الجهة الناقلة لكونفرنس البوندسليغا. وباتت كونفرنس يوم السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل أيضًا مباريات يوم الأحد من البوندسليغا كما كان في السابق.

ومع ذلك تظل Sky الوجهة الأهم، إذ تعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات ظهر السبت بشكل منفرد، إضافة إلى مباراة القمة مساء السبت. كما يمكنكم متابعة مباريات VfB عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky-Go.

وعبر التلفزيون المجاني، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي ملحق الهبوط/الصعود، مباشرة.

هل تريدون متابعة VfB شتوتغارت في الدوري الأوروبي؟ إذن RTL هي العنوان المناسب. فهناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على التلفزيون المجاني. وفي كل جولة تُنقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro.

وعبر البث المباشر على RTL+ يمكن مشاهدة مباريات قمة مختارة في كل جولة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد (الكونفرنس).

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. بالإضافة إلى ذلك، تعرض قناتا ARD وZDF في كل دور مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

التغطية اللحظية لدى SPOX

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت VfB مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مهمة؟ إذن ألقوا نظرة على موقعنا الإلكتروني. هناك ننقل لكم بعض المواجهات المختارة مباشرة لحظة بلحظة.

