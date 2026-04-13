في إف بي شتوتغارت، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات إف بي شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

يمثل نادي شتوتغارت هذا الموسم في المنافسات المحلية والدولية على حد سواء. هنا ستتعرفون على أماكن مشاهدة مباريات شتوتغارت في الدوري الألماني، والدوري الأوروبي، وكأس ألمانيا مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر.

لا يشارك نادي شتوتغارت (VfB Stuttgart) هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يشارك أيضًا في الدوري الأوروبي (Europa League). ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا ستعرفون على أي قنوات يتم نقل مباريات شتوتغارت مباشرة.

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26 دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، وتمتد حتى نهاية موسم 2028/29 شاملًا. لم يعد Sky هو الناقل لمؤتمر البوندسليغا. وأصبح مؤتمر مباريات السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات البوندسليغا يوم الأحد كما كان الحال سابقًا.

تظل Sky مع ذلك الوجهة الأهم، حيث تعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت كلاً على حدة، وكذلك مباراة القمة مساء السبت. عبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم أيضاً متابعة مباريات VfB عبر البث المباشر. 

على القنوات المجانية، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضاً مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي الملحق (الريليغايشن) مباشرة.

هل تريدون متابعة VfB شتوتغارت في الدوري الأوروبي؟ إذن RTL هي الوجهة المناسبة. هناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على القنوات المجانية. في كل جولة سيتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro.

وفي البث المباشر على RTL+ تُعرض في كل جولة مواجهات قمة مختارة – إما كمباراة منفردة أو ضمن تغطية الكونفرانس.

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل دور مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مهمة؟ إذن ألقوا نظرة على موقعنا. هناك نقدم تغطية لحظية مختارة للمواجهات مباشرة لكم.

التأسيس2 سبتمبر 1893
ألقاب الدوري5
ألقاب الكأس4
ألقاب الدوري الأوروبي0
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتكارل ألغويَر (338 مباراة)
