لا يشارك نادي شتوتغارت (VfB Stuttgart) هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يشارك أيضًا في الدوري الأوروبي (Europa League). ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26 دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، وتمتد حتى نهاية موسم 2028/29 شاملًا. لم يعد Sky هو الناقل لمؤتمر البوندسليغا. وأصبح مؤتمر مباريات السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات البوندسليغا يوم الأحد كما كان الحال سابقًا.

تظل Sky مع ذلك الوجهة الأهم، حيث تعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت كلاً على حدة، وكذلك مباراة القمة مساء السبت. عبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم أيضاً متابعة مباريات VfB عبر البث المباشر.

على القنوات المجانية، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضاً مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي الملحق (الريليغايشن) مباشرة.

IMAGO / Eibner

هل تريدون متابعة VfB شتوتغارت في الدوري الأوروبي؟ إذن RTL هي الوجهة المناسبة. هناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على القنوات المجانية. في كل جولة سيتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro.

وفي البث المباشر على RTL+ تُعرض في كل جولة مواجهات قمة مختارة – إما كمباراة منفردة أو ضمن تغطية الكونفرانس.

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل دور مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

Getty Images

