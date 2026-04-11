فيف بي شتوتغارت، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض/ينقل مباريات فيف بي مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

يمثّل نادي شتوتغارت هذا الموسم في المنافسات المحلية والدولية على حدّ سواء. هنا ستعرفون أين يمكنكم مشاهدة مباريات شتوتغارت في الدوري الألماني، والدوري الأوروبي، وكأس ألمانيا مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر.

لا يشارك نادي شتوتغارت هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يشارك أيضًا في الدوري الأوروبي. ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، فستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا ستعرفون على أي القنوات تُنقل مباريات شتوتغارت مباشرة.

شتوتغارت، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة شتوتغارت في البوندسليغا والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26، دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، وتمتد حتى موسم 2028/29 شاملًا. لم تعد Sky القناة الناقلة لمؤتمر البوندسليغا. وأصبحت مباراة/مؤتمر يوم السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات يوم الأحد في البوندسليغا كما في السابق.

اعثر على أفضل عرض يناسبكسجّل الآن!

Sky يظل مع ذلك الوجهة الأهم، ويعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات ظهر السبت بشكل منفرد، وكذلك المباراة القمّة مساء السبت. كما يمكنكم متابعة مباريات شتوتغارت عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky-Go

سجّل الآنالدوري الإنجليزي الممتاز، كأس ألمانيا والمزيد كعميل جديد لدى Sky مقابل 24.99 يورو/شهر!

وعلى التلفزيون المجاني، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي ملحق الهبوط/الصعود مباشرة.

هل تريدون متابعة VfB شتوتغارت في الدوري الأوروبي؟ إذًا RTL هي الوجهة المناسبة. هناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على التلفزيون المجاني. في كل جولة سيتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro.

وعبر البث المباشر على RTL+ تُعرض في كل جولة مباريات قمة مختارة — إما كمباراة منفردة أو ضمن بثّ متعدد (كونفرنس).

مشاهدة الرياضة مباشرةسجّل الآن!

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. وإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل دور مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

شتوتغارت، كل معلومات البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ البث النصي المباشر لدى SPOX

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مهمة؟ إذن تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني. هناك نقدّم تغطية نصية مباشرة لمواجهات مختارة من أجلكم.

شتوتغارت، كل معلومات البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ النادي في نبذة

التأسيس2 سبتمبر 1893
ألقاب الدوري5
ألقاب الكأس4
ألقاب الدوري الأوروبي0
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتكارل ألجويفر (338 مباراة)
